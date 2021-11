Touro de ouro cafona recebe nova intervenção: "taxar os ricos"

Apoie o 247

247 - A estátua do touro de ouro, instalada nesta segunda-feira em frente à Bovespa, em São Paulo, como uma réplica de um touro de Wall Street, vem causando uma onda de indignação pela cafonice e falta de contexto, num país entregue à fome.

Após o coletivo do MTST “Fogo no Pavio” colocar o cartaz “fome” no touro, foi a vez nesta quinta-feira (18) do coletivo “Juntos” pichar a réplica do animal com a frase “taxar os ricos”.

Veja:

TAXAR OS RICOS!



Intervenção do @coletivojuntos no Gado de Ouro da Bolsa de Valores! Nossa riqueza não será de poucos bilionários. pic.twitter.com/vgdWQNiE6t — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 18, 2021

