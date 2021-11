"Touro de ouro" da Bolsa de Valores de SP, monumento à cafonice das elites, amanhece com um cartaz grudado: "Fome"

Instalado diante da Bolsa de Valores de São Paulo como símbolo da “força do mercado financeiro”, enquanto o país atravessa a pior década da história econômica nacional, touro já virou meme nas redes sociais e foi alvo de protesto na madrugada desta quarta-feira edit

247 - O touro dourado instalado em frente à Bolsa de Valores de São Paulo e que se tornou símbolo da cafonice das elites financeira do país, amanheceu com um cartaz grudado em seu costado: "Fome". A iniciativa foi de ativistas do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.

Veja a ação do MTST:

[URGENTE] Ação no Touro de Ouro da B3



Enquanto o lucro e a acumulação de riquezas segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro! pic.twitter.com/5SMKhTEuAY November 17, 2021

No centro histórico de São Paulo, a peça foi qualificada de "cafonice", "brega" e "viralatice" nas redes sociais. A estátua, com 5 metros de largura e pesando uma tonelada foi idealizada pela corretora B3 em parceria com a XP, símbolo da financeirização da economia desde o golpe contra Dilma Roussef.

O touro é uma réplica do famoso “Touro de Wall Street”, de Nova York, foi rapidamente associado pelos internautas à decadência da economia nacional e à política de terra arrasada do ministro da Economia Paulo Guedes.

O touro dourado ficará instalado por três meses no local.

Veja alguns posts sobre a estátua:

O touro em Nova Iorque - o Boi que colocaram na bolsa de São Paulo



O complexo de vira-lata exala cafonice pic.twitter.com/Yp51PN21Jp — Pedro Machado (@pegoncalves) November 16, 2021

Este touro de ouro na B3 é o atestado brega da colonização cultural da Faria Lima, agora estragando o visual do centro de São Paulo. Que fase! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/GFe2DyzuIJ — André Roncaglia 🌎📉😷 (@andreroncaglia) November 16, 2021

Mercado Financeiro e Faria Lima



O pessoal da Faria Lima achou pouco a estátua brega do Guedes...



Aí fizeram outra mais tosca ainda no centro de São Paulo: um touro,cópia dos EUA.



É tosco, brega, complexo de vira lata e imbecil...



É tosco, brega, complexo de vira lata e imbecil...

Expressa bem a mentalidade dessas pessoas.. pic.twitter.com/Y7u1VpwdV0 November 16, 2021





