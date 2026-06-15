Trabalhador morre em gravação de série da Disney+ no Rio

247 - Um homem morreu em gravação de série da Disney+ no Rio após sofrer uma queda durante os trabalhos de produção de Delegacia de Homicídios, na manhã deste domingo (14), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Norte da capital fluminense. A vítima foi identificada como Luiz Fernando, de 55 anos. As informações são do Metrópoles.

A morte foi confirmada pela AfroReggae Audiovisual, produtora responsável pela série desenvolvida em parceria com a Disney+. Luiz Fernando fazia parte da equipe de manutenção elétrica da produção e tinha cerca de 20 anos de experiência profissional.

O acidente ocorreu enquanto as gravações eram realizadas em um dos prédios utilizados pela equipe na UFRJ. De acordo com as informações divulgadas, o trabalhador caiu do segundo andar durante a atividade no local.

Após a queda, Luiz Fernando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Evandro Freire. Ele não resistiu aos ferimentos.

Familiares da vítima estiveram no IML (Instituto Médico-Legal) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro, para onde o corpo foi levado. A viúva de Luiz Fernando preferiu não comentar o acidente.

Em nota, a AfroReggae Audiovisual lamentou a morte do trabalhador e afirmou que acompanha os procedimentos legais relacionados ao caso.

“Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando, ocorrida durante as gravações de Delegacia de Homicídios na manhã deste domingo (14/06). Estamos prestando total apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos”, diz a nota da AfroReggae.

A Disney+ foi procurada pelo Metrópoles para comentar o acidente, mas não havia se manifestado até a última atualização da reportagem.

A morte de Luiz Fernando ocorre na mesma semana em que a equipe de Delegacia de Homicídios enfrentou outra perda. O diretor de arte Tulé Peake morreu aos 69 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele integrava a criação da série e assinou a direção de arte de produções como Cidade de Deus, de 2002, e Tropa de Elite, de 2007.

Delegacia de Homicídios é uma nova série do Disney+ gravada e ambientada no Rio de Janeiro. A produção é protagonizada por Marcello Melo Jr. e conta com participação de Vanessa Giacomo.

Criada por José Júnior, a trama acompanha Patrício, um ex-capitão da Polícia Militar promovido a delegado-adjunto da Delegacia de Homicídios. Na história, o personagem tenta conquistar a confiança da equipe enquanto atua em investigações de assassinatos.

A direção geral da série é de Lucas Villamarim. As gravações acontecem em diferentes regiões da capital fluminense, e a estreia está prevista para 2027.