Trabalhadores ocupam shopping de luxo no Rio pelo fim da escala 6x1 (vídeo)

247 - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT) realizaram, na manhã desta quarta-feira (15), um protesto no Shopping Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A mobilização teve como foco a denúncia de práticas de exclusão social e racismo, além da reivindicação pelo fim da escala de trabalho 6x1.

O ato ocorreu dentro e no entorno do shopping, considerado um dos mais caros da capital fluminense. Os manifestantes ocuparam o terceiro andar do centro comercial com faixas, cartazes e palavras de ordem, além de exibirem a bandeira do Brasil durante a ação.

De acordo com informações publicadas pela Revista Fórum, seguranças do estabelecimento tentaram impedir a entrada dos participantes no local. Apesar disso, o grupo conseguiu acessar o interior do shopping, onde intensificou o protesto para dar visibilidade às pautas defendidas pelos movimentos sociais.

Do lado de fora, a mobilização também ganhou força com o bloqueio das entradas do shopping. A ação teve como objetivo pressionar e chamar atenção para as reivindicações, interrompendo o fluxo habitual de consumidores e trabalhadores no local.





Entre as principais bandeiras levantadas durante o protesto, os organizadores destacaram o contraste entre o luxo extremo presente em espaços como o Shopping Leblon e a realidade enfrentada pela classe trabalhadora. Os manifestantes também denunciaram o que classificam como “apartheid social” nas áreas mais ricas da cidade, além da exclusão de trabalhadores de espaços privados que funcionam como áreas de circulação pública.

A escala 6x1 — modelo de trabalho em que o trabalhador tem apenas um dia de descanso após seis dias consecutivos de serviço — foi um dos principais alvos das críticas durante o ato. Os movimentos defendem mudanças nas condições de trabalho e melhores garantias de qualidade de vida para a população trabalhadora.