Trabalho escravo: mulheres do MST protestam na sede da vinícola Salton em São Paulo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Gabriela Moncau, Brasil de Fato - Cerca de 200 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) fizeram um protesto na sede da empresa Salton, na tarde desta quarta (8), na zona oeste de São Paulo. A ação contra uma das principais vinícolas do Brasil, implicada no caso de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, acontece no Dia Internacional da Mulher e faz parte de uma jornada que durará todo o mês de março.

Vestindo blusas pretas e lenços de chita no rosto, as trabalhadoras rurais fizeram intervenções com cantos e gritos de ordem na frente da sede da empresa na Avenida Pacaembu. Em uma faixa, pintaram um cálice com os dizeres "vinho tinto de sangue". Na escadaria da entrada, foram colocadas caixas com verduras agroecológicas e balões de tinta vermelha pintaram a fachada do casarão.

"É preciso denunciar o trabalho escravo, identificar quem são essas grandes empresas e reivindicar essas terras para reforma agrária, para proteção de alimentos saudáveis e matar a fome da população, porque isso também está no nosso lema: o combate à fome e à miséria. É nesse contexto que a gente segue fazendo a denúncia das empresas", afirmou Dete Pereira, da direção do MST.

Mulheres Sem Terra (@MST_Oficial) realizam protesto contra as vinícolas escravagistas do agronegócio, em São Paulo



A ação teve como alvo à sede da Salton, uma das três empresas envolvidas com mão-de-obra rural análoga à escravidão no país #8McontraAsViolências pic.twitter.com/kzlfk4ic8F — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) March 8, 2023





Iniciada na madrugada de 1º de março com uma ocupação de terra em Itaberaba (BA), a jornada das mulheres do MST inclui, além de ações diretas, marchas, feiras, plantio de árvores e distribuição de alimentos. Com o lema "O agronegócio lucra com a fome e a violência: por terra e democracia, mulheres em resistência!", as atividades acontecem em ao menos 23 estados.

"A jornada deste ano vem afirmar que a reforma agrária, que as mulheres, que a agroecologia, que a produção de alimentos saudáveis é a nossa aposta em detrimento de um modelo que lucra, explora as relações humanas, que tem as violências como seu principal mote de vida e que têm a fome, a exploração, o trabalho escravo como esse elemento de extração de tudo que é da vida em nome do lucro", destaca Renata Menezes, também integrante da direção nacional do MST.

Agronegócio e trabalho escravo

A Salton, pertencente à família de mesmo sobrenome, é uma das três maiores vinícolas, ao lado de Aurora e Garibaldi, que tinham contrato com a Fênix, prestadora de serviço flagrada submetendo 207 trabalhadores a condições análogas à escravidão na carga e descarga da uva, em Bento Gonçalves (RS).

O caso veio à tona no último 22 de fevereiro, com uma operação de resgate que foi possível depois que três trabalhadores fugiram e fizeram a denúncia. Entre as violências impostas a eles e seus colegas, estavam agressões com choques, spray de pimenta e cassetetes.

Depois de oito dias sem se posicionar, a Salton soltou uma nota dizendo que não vai adotar "posição omissa" em relação ao episódio e que repudia "veementemente qualquer ato de violação dos direitos humanos".

Em 2022, a vinícola - fundada em 1910 - teve seu recorde de faturamento, alcançando R$ 500 milhões. No mesmo período, a Aurora faturou R$ 756 milhões e a Garibaldi, R$ 256 milhões. No total, as três empresas envolvidas com práticas escravagistas faturaram R$ 2 bilhões apenas no ano passado.

"Não adianta você ter terras produtivas, se nelas estão contidas trabalho escravo. Não adianta a gente ter grandes produções orgânicas se nessas lavouras, se nesse modelo de produção, ali está contido relações que são frutos de violência. Não adianta a gente pensar qualquer tipo de produtividade, com relação a terra e natureza, se ela tem a exploração da biodiversidade com a lógica do lucro, com a lógica do capital", complementa Renata Menezes.

Posicionamento da Salton

Procurada, a Salton se manifestou por meio de nota. O texto afirma que a empresa "repudia veementemente qualquer forma de violência que ameace a integridade dos seus colaboradores e consumidores", ainda que o protesto tenha se dado de forma pacífica. Leia a seguir a nota na íntegra:

"Em relação ao fato ocorrido hoje (08/03) em frente à sua loja, em São Paulo, a Salton reforça que repudia veementemente qualquer forma de violência que ameace a integridade dos seus colaboradores e consumidores. A vinícola vem trabalhando em total colaboração com MPT para construir compromissos sólidos, além de reparações aos danos sofridos pelos trabalhadores da empresa Fênix, no resgate ocorrido no alojamento da prestadora de serviços."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.