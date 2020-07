Traficantes aproveitam pandemia para aterrorizar favelas no Rio

247 - Traficantes do Rio de Janeiro estão aproveitando o pânico que a pandemia leva às pessoas para intensificar a violência e aterrorizar regiões conflagradas. A quadrilha do traficante Peixão está invadindo comunidades, na Zona Norte da cidade, e criando um novo complexo de favelas.

A reportagem do portal G1 destaca que “na expansão de seu domínio, o criminoso tenta impor a religião, deixa rastro de pessoas desaparecidas e coloca barricadas à beira da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro. O "Complexo de Israel" é, atualmente, como vem sendo chamado o conjunto de favelas dominadas pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, de 34 anos. O criminoso tem 35 anotações criminais em sua ficha. Já foi investigado, indiciado, denunciado mas até hoje não foi preso.”

A matéria ainda informa que a “cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau são as cinco comunidades que compõem o novo complexo. Juntas, no local, moram cerca de 134 mil pessoas. Os policiais apuram ainda a expansão da quadrilha para duas localidades que nunca foram dominadas por traficantes: a Estrada do Porto Velho e a Rua Lyrio Maurício da Fonseca, na região de Brás de Pina.”

