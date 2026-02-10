Tragédia em São Carlos: bebê de 1 ano morre em sua própria festa de aniversário

247 - Uma tragédia marcou a noite de sábado, 7, em São Carlos, no interior de São Paulo. Noah Gabriel da Silva Guimarães, de apenas 1 ano, morreu após se afogar na piscina da chácara onde a família comemorava seu primeiro aniversário. A ocorrência foi registrada como morte acidental e suspeita, e será apurada pela Polícia Civil.

As informações foram divulgadas originalmente pela Agência Estado e confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que informou a solicitação de perícia no local e a realização de exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias do caso.De acordo com o boletim de ocorrência, o afogamento aconteceu quando a festa já se aproximava do fim. Os pais relataram que a mãe desmontava a decoração da mesa enquanto o menino estava no colo do pai.

Em um breve intervalo, a criança saiu do colo e teria se deslocado em direção à piscina sem que fosse notada pelos adultos presentes.Ainda segundo os relatos colhidos no local, uma forte chuva atingia a região naquele momento. O toldo do salão de festas estava abaixado para proteger os convidados, o que dificultava a visão direta da área da piscina. Uma tia de Noah encontrou o bebê boiando na água e o retirou imediatamente. Uma convidada iniciou as manobras de reanimação até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A criança foi levada ao Hospital Universitário, onde passou por sucessivas tentativas de reanimação, mas não resistiu. Os pais compareceram ao plantão policial na madrugada de domingo, 8, em estado de choque. A SSP-SP informou que não havia câmeras de monitoramento na propriedade.O clima entre amigos e familiares é de profunda consternação. Nas redes sociais, pessoas próximas pediram empatia e respeito ao luto da família e descreveram o cenário como "destruidor".

O velório de Noah teve início às 13h desta segunda-feira, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, com sepultamento previsto para as 17h no mesmo local. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para concluir a apuração dos fatos.