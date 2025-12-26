Tragédia no interior de SP: família morre em colisão a caminho da ceia de Natal

247 - Um acidente gravíssimo na noite de véspera de Natal interrompeu de forma trágica os planos de uma família que seguia para uma confraternização em Reginópolis, no interior de São Paulo. Cinco pessoas morreram na colisão entre dois carros na Rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331). As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a batida ocorreu por volta das 21h55 desta quarta-feira (24), na altura do km 111,4, no sentido oeste da rodovia, próximo ao município de Balbinos. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram acionadas imediatamente.

A família, que havia saído de Iacanga rumo a Reginópolis para celebrar o Natal, não resistiu ao impacto. A Prefeitura de Iacanga identificou as vítimas como o motorista Luís Carlos de Souza Pinheiro, sua esposa Paula Daniela Martins, os filhos do casal — Luis Otávio, de 12 anos, e Felipe, de 4 anos — além de Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, irmã de Paula.

Paula era bastante conhecida na região pela venda de queijos artesanais, enquanto Dulcinéia trabalhava como professora da Educação Infantil na rede municipal de Iacanga. Nas redes sociais, Luís Carlos — apelidado de “Batore” — compartilhava com frequência fotos dos filhos, especialmente de momentos em que as crianças apareciam montando a cavalo.

O choque entre os veículos provocou grande mobilização no local e exigiu a interdição parcial da via. Durante a madrugada, o tráfego operou no sistema “pare e siga”, com a pista oeste bloqueada e a circulação de veículos desviada para o sentido leste, em direção a Iacanga. A normalização só ocorreu por volta das 6h10 desta quinta-feira (25).

A Prefeitura de Iacanga e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias. Em nota, o Legislativo municipal manifestou “profundo pesar” e desejou força aos familiares e amigos das vítimas diante do que classificou como um momento de “imensa dor”.