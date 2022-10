"Traição" de Rodrigo Garcia é um dos fatores para desfiliação de Doria do PSDB, apontam interlocutores

Apoie o 247

247 - “O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), sua desfiliação do PSDB após mais de duas décadas como membro do partido. Interlocutores de Doria dizem que a saída tem a ver principalmente com a decisão dele de ‘deixar a política’. Mas, segundo aliados, também teria pesado o apoio de tucanos paulistas a Jair Bolsonaro no segundo turno”, informa Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“Auxiliares do ex-governador contam que ele vinha amadurecendo a decisão de se desfiliar do PSDB desde que desistiu de concorrer à Presidência da República este ano”, acrescenta.

De acordo com Gadelha, “nos últimos dias, ele compartilhou a intenção com aliados. Entre eles, o presidente do PSDB paulistano, Fernando Alfredo. Os dois conversaram na noite de terça-feira (18), quando o dirigente tentou demover Doria. À coluna, o dirigente culpou o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), pela desfiliação de Doria. Para Alfredo, Garcia teria “traído” Doria ao oferecer um jantar para o presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes”.

