TRE determina remoção de vídeo de propaganda eleitoral de Kid Bengala do TikTok: 'uso de gesto com conotação sexual'

247 - O candidato a deputado federal e ex-ator pornô Kid Bengala (União Brasil) terá vídeo de propaganda eleitoral suspenso do TikTok após determinação Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) nesta quarta-feira, 14.

"Como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens na política", diz o ex-ator pornô no vídeo.

Segundo a juíza Maria Cláudia Bedotti, o vídeo tem conteúdo “ofensivo à moral e aos bons costumes e extrapola os limites da liberdade de expressão”. "Kid Bengala tem gesticulação vulgar, ofensiva, grosseira e repugnante com conotação sexual, preconceituosa e discriminatória", disse.

Ela deu 24 horas para que o TikTok remova o vídeo e a decisão se baseia em pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público Federal de São Paulo (MPF).

“Não é preciso se aprofundar na argumentação para concluir que a fala do candidato – que, no vídeo, ainda vem acompanhada de uma certa ‘coreografia’, sugestiva de ato sexual – não veicula qualquer conteúdo programático ou propositivo, para além de ser apta a criar, na opinião pública, estado de indignação, seja pelo emprego do verbo comer no sentido sexual, chulo e grosseiro, seja pelo uso de outros termos vulgares, que ferem a moral e os bons costumes, o que não pode ser permitido pela Justiça Eleitoral”, afirmou Bedotti.

“Anote-se que a propaganda eleitoral é uma maneira de divulgar, para todo o povo, os problemas e as propostas para solucioná-los. Serve para apresentar os candidatos, demonstrar seu histórico na luta por uma ideologia, e não para ser apelativa e causar repúdio”, completou a juíza.

O União Brasil disse que vai recorrer da decisão judicial e Kid Bengala disse que não teve intenção de ofender ninguém com a peça de campanha. "Vamos cumprir a decisão judicial, mas lamento ter minha voz e atitudes censuradas. Meu vídeo jamais teve a intenção de ofender ninguém", afirmou.

