TRE-SP barra candidatura de Paulinho da Força

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo considerou o deputado do Solidariedade inelegível em decorrência de condenação criminal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou nesta quarta-feira (21) o registro de candidatura do deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade). A corte eleitoral considerou o parlamentar inelegível em decorrência de condenação criminal.

A decisão foi tomada pela maioria do plenário do TRE-SP no caso relatado pelo desembargador Sérgio Nascimento. Dois magistrados foram contra a decisão, Marcio Kayatt e Marcelo Vieira de Campos. O candidato ainda pode recorrer e concorrer na eleição deste ano mas, por ora, seus votos não serão considerados válidos.

Paulinho da Força foi acusado de inelegibilidade pelo Ministério Público Eleitoral com base na condenação do candidato, em 2020, em caso que apurou desvios de recursos do BNDES, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.