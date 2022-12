TRE-SP reprova contas de Eduardo Suplicy

Apoie o 247

247 - “O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) reprovou as contas do deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT) por irregularidades na contratação de uma empresa de panfletagem paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”, diz reportagem do jornal O Globo . O parlamentar ainda pode recorrer.

Segundo o relator do caso, o desembargador Silmar Fernandes, a empresa de panfletagem contratou cinco equipes de cinco pessoas cada para prestar o serviço, mas os contratos de trabalho individuais dos trabalhadores não foram apresentados ao TRE-SP, como manda a lei.

Há ainda uma diferença entre o valor contratado pela campanha - R$ 35 mil - e a soma dos valores firmados entre a empresa e as equipes de trabalho - R$ 17,5 mil.

“Com a desaprovação das contas, Suplicy, que foi eleito com 807.015 votos, terá de pagar R$ 36,2 mil ao Tesouro Nacional pelas irregularidades, que segundo o TRE-SP atingiram mais de 5% das despesas contratadas pela campanha do petista”, diz o jornal. A diplomação do petista como deputado estadual não será impedida.

