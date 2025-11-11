Três jovens morrem após carro de luxo cair em canal em São Vicente; motorista é preso por homicídio

247 - Três jovens morreram na manhã de domingo (9) após o carro de luxo em que estavam cair em um canal em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso foi divulgado inicialmente pelo g1, que conversou com autoridades e familiares. O motorista do veículo, o empresário Ruy Barboza Neto, de 26 anos, foi preso em flagrante por homicídio após atendimento médico.

As vítimas foram identificadas como Geovana Ramos Reis, 26 anos; Vitória Gomes Maximino da Silva, 22; e Bianka de Braz Feitoza Pinto, 25. Elas estavam no Audi Q5 dirigido por Ruy, que perdeu o controle do veículo na alça de acesso do km 68 da Rodovia dos Imigrantes para a Avenida Capitão Luiz Pimenta. No carro estavam cinco pessoas — quatro mulheres e o motorista. Apenas uma delas sobreviveu.

Alta velocidade e sinais de embriaguez

A única sobrevivente, uma cabeleireira de 22 anos, relatou em depoimento que o grupo havia saído de um festival na casa noturna Rocket Sea Club. Ela contou que aceitou a carona após convite de Geovana, mas percebeu durante o trajeto que o motorista parecia embriagado e dirigia muito rápido.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava acordada quando o motorista perdeu o controle da direção, não realizou a curva e despencou com o carro dentro do canal. Ela relatou que grande quantidade de água invadiu o veículo segundos após o impacto e que conseguiu sair por uma abertura na lataria.

A Polícia Militar Rodoviária informou que Ruy se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi submetido a exame clínico no IML, que confirmou o estado de embriaguez. Ele e a sobrevivente tiveram ferimentos leves e foram atendidos no Pronto-Socorro Central de São Vicente.

Quem eram as vítimas

As três jovens que morreram no acidente, segundo familiares e amigos, estavam voltando da festa quando o veículo colidiu contra uma árvore antes de cair no canal. Geovana, Bianka e Vitória tinham idades entre 22 e 26 anos e mantinham círculos sociais ativos na Baixada Santista. Nas redes, homenagens se multiplicaram ao longo do dia.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, uma das vítimas foi encontrada já sem vida sobre a via pública. As outras duas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Investigação segue na Delegacia Sede

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de São Vicente. A defesa do motorista, representada pelo advogado Felipe Pires de Campos, afirmou que o empresário colaborará com todas as etapas da investigação.

"Neste momento de dor, a defesa manifesta solidariedade às famílias das vítimas e reforça o compromisso com a verdade e o devido processo legal", declarou o advogado ao g1.

As autoridades aguardam novos laudos e depoimentos para esclarecer todos os fatores que levaram ao acidente.