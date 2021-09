Três meses após nascimento da primeira filha, casal trans anuncia nova gravidez: "vivendo a melhor etapa da vida"

Apoie o 247

247 - O casal trans Ellen Carine e Rodrigo Bryan, de Montes Claros, Minas Gerais, se prepara para, depois de realizar um sonho, repetir o feito. Isto porque Ellen e Rodrigo, três meses e meio depois do nascimento de Isabella Victória, esperam a chegada do segundo filho.

"Foi uma surpresa enorme, nós queríamos, mas seria para daqui um ou dois anos. Foi uma gestação esperada, mas que não estava sendo planejada para esse momento”, conta Ellen ao G1.

"Eu desconfiava, mas não imaginava. Fiz os testes antes de falar pra ela, queria ter certeza. Comprei uma caixa e coloquei um sapatinho, uma roupinha e o teste. Quando soube, ela ficou sem acreditar”, diz Rodrigo, que já está com um mês e meio de gestação.

"Hoje, posso dizer que estou vivendo a melhor etapa da minha vida", afirma Ellen, que explicou o motivo de tamanha surpresa diante da segunda gravidez de Rodrigo: para ter Isabella, primeira filha do casal, foram seis meses de tentativas. Além disso, o casal utiliza atualmente hormônios, o que dificultaria, em tese, uma gestação.

Em um país preconceituoso, é claro que os ataques à família existem, mas Ellen diz ser importante seguir em frente lutando contra este tipo de postura. “Temos mães que nos mandam mensagens falando que mostram o nosso exemplo para os filhos. Esse estímulo para a aceitação da diversidade me dá mais tranquilidade e segurança, porque são os filhos dessas mulheres que no futuro vão conviver com a minha filha”.

Ellen Carine, Isabella Victória e Rodrigo Bryan (Photo: Reprodução) Reprodução

