Três passageiros são arremessados de balão em SP

247 - Três passageiros que estavam no balão tripulado que se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (17) foram arremessados após uma rajada de vento, informou o Corpo de Bombeiros. As informações são do portal G1.

O acidente foi registrado às margens da Rodovia Castello Branco, na altura do km 104, em Porto Feliz (SP). O balão tinha saído de Boituva (SP).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as nove pessoas que estavam no balão foram socorridas com ferimentos, pelo menos duas delas em estado grave.

O piloto do balão contou aos bombeiros que precisou fazer um pouso forçado após uma mudança brusca de vento (rajada).

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também foi chamada para a ocorrência. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, hospitais da região emitiram uma alerta e as vítimas foram encaminhadas para unidades de Porto Feliz, Boituva e Tatuí.



