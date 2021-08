Três pessoas morreram em ataque de quadrilha em Araçatuba; prefeito pede para pessoas ficarem em casa

247 - Três pessoas morreram durante o ataque de homens fortemente armados a agências bancárias do Centro de Araçatuba, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a Polícia Civil, dois moradores e um assaltante foram mortos. Dois suspeitos foram presos. Os moradores foram feitos reféns pela quadrilha após troca de tiros com a polícia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dois reféns amarrados em carros e servindo de “escudo humano” para inibir a ação da polícia para impedir a fuga da quadrilha. Segundo a Polícia Militar, pelo menos dez carros foram utilizados na ação. Informou o jornal O Estado de S. Paulo.

Depois do assalto, o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), pediu que os moradores evitem sair de casa. Em uma postagem no Facebook, o prefeito informou ainda que suspendeu as aulas nas escolas municipais e estaduais.

A PM informou que há explosivos em alguns pontos no centro da cidade deixados pelos criminosos.

Duas pessoas feridas no ataque deram entrada na Santa Casa de Araçatuba, um adulto que foi baleado e um adolescente que foi atingido por estilhaços de um explosivo.

