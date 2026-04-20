Turistas ficam ilhados durante operação policial no Vidigal: "momentos de terror"

247 - Uma operação policial realizada na manhã desta segunda-feira (20) na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, resultou em turistas ilhados e causou pânico na região, de acordo com informações da CNN Brasil. A ação foi conduzida pela Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil, com o objetivo de capturar líderes da organização criminosa Comando Vermelho (CV). Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante e uma mulher foi detida em cumprimento a um mandado judicial.

A operação foi marcada por intensos confrontos armados, que forçaram o fechamento da Avenida Niemeyer. Criminosos montaram barricadas, utilizando caçambas de lixo incendiadas para dificultar o avanço das tropas de segurança. Os impactos na comunidade foram significativos, e imagens registradas por turistas mostram um helicóptero da Polícia Civil voando próximo a eles, enquanto tentavam encontrar um local seguro. O principal alvo da operação é Ednaldo Pereira dos Santos, conhecido como "Dadá", apontado como uma das principais lideranças do CV na Bahia.

Moradores e visitantes relataram momentos de terror durante o intenso tiroteio. Como resultado, o Centro de Operações do Rio (COR) decidiu interditar a Avenida Niemeyer, liberando a via apenas após a estabilização da situação pela força policial. Além dos dois homens presos, uma mulher identificada como Núbia Santos Oliveira, ligada a uma das facções do tráfico de drogas na Bahia, também foi detida. Ela é casada com Wallas Souza Soares, conhecido como “Patola”, e estava sendo investigada por lavagem de dinheiro, além de ter dois mandados de prisão abertos por tráfico de drogas e homicídio.

A operação segue em andamento.