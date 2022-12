Uerj concede título de doutor honoris causa à militante LGBT Keila Simpson, presidenta da Associação Nacional de Travestis

Concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho Superior de Pesquisa Ensino e Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) edit

247 - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) irá conceder o título de doutor honoris causa à travesti e presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson. De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a honraria foi aprovada pelo Conselho Superior de Pesquisa Ensino e Extensão.

A ativista milita junto ao movimento LGBT desde 1990, e já ocupou a vice-presidência da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), além da presidência do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT.

“Em 2013, ela recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e nos últimos anos, coordenou o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos de LGBT (CPDD LGBT), espaço que recebe denúncias de violações de direitos da população LGBT da Bahia”, ressalta a reportagem.

