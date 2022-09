Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso

Apoie o 247

247 - Um dos traficantes mais procurados do Brasil, Anderson Lacerda Pereira, de 42 anos, conhecido como "Gordão", foi preso nesta segunda-feira (5) em um restaurante em Poá, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele tinha o nome na Interpol desde 2020. Pereira é um dos três maiores traficantes do Brasil e seu patrimônio é estimado em R$ 130 milhões, de acordo com o delegado Paulo Eduardo Rabello, do 103º Departamento de Polícia, responsável pela prisão. As informações foram publicadas nesta terça-feira (6) pelo jornal O Globo.

"Com a mulher, ele tem 27 clínicas odontológicas usadas para lavar o dinheiro do tráfico. Apesar de nunca ter sido pego com um grama de droga na mão, era traficante internacional e fornecia até para Ndrangheta (máfia italiana)", afirmou Rabello.

As investigações apontaram que ele foi um dos primeiros traficantes a enviar drogas para a facção dele para a Europa.

A polícia afirmou que Pereira tinha negócios na saúde, para o atendimento de criminosos baleados. Segundo investigadores, Pereira teve conhecimentos de protético dentário do pai para abrir clínicas de odontologia e, mais tarde, médicas.

