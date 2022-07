'Um pacifista nato’, diz amigo sobre advogado esfaqueado no Centro do Rio

Apoie o 247

247 - Amigos, colegas e professores de Victor Stephen Pereira Coelho, de 27 anos, o definem como uma pessoa gentil. Ele foi morto no Centro na madrugada de sábado (23). O corpo do advogado será sepultado nesta segunda-feira (25). A reportagem é do portal G1.

“Sempre atuante, sabe? Um pacifista nato. Defendia todas as causas contra a violência”, afirmou João Chamarelli, amigo de Victor.

A suspeita é que Victor tenha sido vítima de um assalto. Ele tinha saído do escritório onde trabalhava e ido para a região da Praça Tiradentes para encontrar amigos. Pessoas próximas afirmaram que o advogado foi esfaqueado após ser assaltado, quando estava indo embora.

O corpo foi encontrado, sem documentos, na Praça da República por agentes do 5º Batalhão (Praça da Harmonia). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

João define a morte como uma tristeza.

“A gente sai do centro sempre temeroso. Todos relatam a mesma coisa. Escritórios estão liberando mais cedo. Eu não entendo. Precisa intensificar esse Centro Presente, o policiamento, as patrulhas”, disse o amigo da vítima.

Outras pessoas relataram assaltos na região na mesma noite em que o jovem foi morto. Uma estudante de 23 anos contou que teve o celular roubado quando pedia um carro de aplicativo para ir embora. Segundo ela, a praça estava lotada. Ela chegou a correr atrás do criminoso, mas ele conseguiu fugir.

Victor tinha se formado em 2020 pela Universidade Cândido Mendes. Além do trabalho em um escritório, ele planejava publicar o trabalho de encerramento de curso.

