Universidade suspende aulas após estudantes de medicina fazerem “balada clandestina”

247 - A reitoria do Centro Universitário Barão de Mauá suspendeu as aulas presenciais do curso de medicina em Ribeirão Preto (SP) depois que o vídeo de uma festa com estudantes da instituição passou a circular nas redes sociais. A informação é do portal G1.

No vídeo, estudantes se aglomeram e não usam máscara.

As aulas presenciais tinham sido retomadas no dia 1º de fevereiro, uma vez que o curso é da área da saúde, mas agora serão retomadas no dia 21.

