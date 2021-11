Doria diz que uso de máscaras contra Covid em locais abertos deixará de ser obrigatório em SP a partir de 11 de dezembro

"Ao chegar neste momento a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro", disse o governador João Doria edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - O governo do Estado de São Paulo retirará a obrigatoriedade de uso de máscara em ambientes ao ar livre a partir de 11 de dezembro, anunciou nesta quarta-feira o governador João Doria (PSDB).

"Ao chegar neste momento a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro", disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

"No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no Estado de São Paulo. Nas áreas de transporte público, inclusive nas áreas das estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório. Obviamente em trens, ônibus e serviços de transportes coletivos a obrigatoriedade permanece", explicou.

PUBLICIDADE

Doria afirmou que o Estado deve finalizar o mês de novembro com 80% de sua população completamente vacinada contra a Covid-19, e atribuiu a flexibilização do uso de máscaras à velocidade da campanha de vacinação no Estado.

Antes de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro já havia flexibilizado a obrigatoriedade do uso de máscara, também atribuindo a medida ao aumento da cobertura vacinal na capital fluminense.

PUBLICIDADE

De acordo com dados da Secretaria de Saúde paulista, o Estado registrou desde o início da pandemia 4.433.915 casos confirmados de Covid-19 e 153.639 mortes causadas pela Covid-19.

Recentemente, no entanto, os indicadores da doença no Estado vêm caindo, o que levou a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva a 21,6%. No pior momento da pandemia em São Paulo esse indicador se aproximou de 100% e várias cidades paulistas ficaram com suas UTIs lotadas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: