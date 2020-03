USP suspende aulas após aluno confirmar coronavírus

Como medida de precaução, as aulas no curso de geografia do campus da Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo, foram suspensas na data de hoje, após aluno fazer teste e apresentar positivo para Coronavírus edit

247 - A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo) confirmou hoje que um aluno do curso de geografia testou positivo para o coronavírus. A informação é do Portal UOL.

Como medida de precaução, as aulas no curso de geografia do campus da Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo, foram suspensas na data de hoje. Segundo a FFLCH, eles estão analisando o histórico do aluno para saber se ele está ativo no curso e se frequentou aulas nos últimos dias.