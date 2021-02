Vacina da UFMG contra vírus do HIV chega na fase 3

Segundo a reportagem, com o financiamento da farmacêutica Johnson & Johnson, o imunizante da UFMG já está na terceira fase dos testes, sendo que estudos preliminares já comprovaram a segurança do imunizante, edit

247- A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está desenvolvendo o "Mosaico," vacina contra o vírus do HIV que já causou a morte de milhares ao longo das últimas décadas. A reportagem é do blog Aventuras na História, do portal UOL.

Segundo a reportagem, com o financiamento da farmacêutica Johnson & Johnson, o imunizante da UFMG já está na terceira fase dos testes, sendo que estudos preliminares já comprovaram a segurança do imunizante, além da capacidade de induzir a imunidade cruzada, prevenindo contra diferentes subtipos do HIV. Agora, então, a universidade está procurando voluntários.

Nesse sentido, a UFMG espera que homens cisgêneros, que têm relações sexuais com outros homens e pessoas transexuais, se tornem voluntários. Segundo a universidade, os interessados devem ter idades entre 18 e 60 anos, além de não apresentarem qualquer tipo de profilaxia anterior ou posterior à possível exposição ao vírus.

Semelhante à Sputnik V (vacina russa contra o Coronavírus) o imunizante da universidade mineira conta com o vetor viral em sua composição.

