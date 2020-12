Vacinação em São Paulo pode ser antecipada para 15 de janeiro

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, disse que o plano de vacinação do estado pode ser antecipado em 10 dias caso os pedidos de registro tanto na China como no Brasil sejam autorizados edit

247 - A vacinação no estado de São Paulo, programada para começar no dia 25 de janeiro, pode ser antecipada para o dia 15.

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que produz a CoronaVac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, disse que a antecipação depende do andamento de pedidos de registro tanto na China como no Brasil:

“Vamos fazer o pedido de registro na China e no Brasil. Vamos também dar entrada no pedido de uso emergencial no Brasil. Se fizermos isso na semana que vem, como está programado, no dia 23, isso significa que na primeira semana de janeiro poderemos ter uma manifestação da Anvisa. Ou seja, a partir de janeiro, é possível que tenhamos autorização para uso da vacina. A partir do dia 15, portanto, teremos, nesse cronograma, 9 milhões de doses para serem usadas nos brasileiros”, disse.

“Se ocorrer dentro do manifestado pelas autoridades federais, o cronograma de início de vacinação em janeiro poderá acontecer a partir de 15 de janeiro, pela disponibilidade das vacinas. Elas estarão prontas para serem usadas”, conclui.

