"Vagabundo", dispara Paes contra delegado que tentou armar operação falsa contra ele

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), chamou de "vagabundo" pelas redes sociais nesta segunda-feira (27) o delegado Maurício Demétrio Afonso Alves.

Segundo denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ), Maurício Demétrio tentou armar duas operações falsas em 2020 - uma delas contra Paes, então candidato a prefeito - com a intenção de influenciar no resultado das eleições.

O delegado, preso em junho, é acusado de criar dossiês com dados sigilosos. Ele era chefe de uma quadrilha, revelou o Fantástico, da TV Globo, neste domingo (26).

De acordo com a reportagem , em 23 de novembro de 2020, às vésperas do segundo turno, o delegado fez chegar ao conhecimento do delegado da Polícia Federal Victor Cesar Carvalho dos Santos a "notícia" de que Paes receberia no dia seguinte dinheiro de origem desconhecida. Ele inclusive mandou uma foto do suposto envelope que seria entregue.

Os promotores, porém, descobriram que foi o próprio delegado que tirou a foto. Em depoimento, Santos diz que desistiu da operação ao saber quem era a fonte.

