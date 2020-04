Vakinha: contribua para o Portal Favelas (LINK)

Uma iniciativa das comunidades de diversas favelas do Rio de Janeiro, o Portal Favelas reúne e busca integrar várias mídias já existentes. Com apoio do 247, o portal foi lançado há duas semanas. Você pode apoiar, contribuindo. Clique no link edit

Leia a seguir a reportagem de aprentação do Portal Favelas preparada por sua equipe e, a seguir, os detalhes da Vakinha:

A comunidade 247 e ouvintes de todo o país terão a oportunidade de conhecer o que está se passando nas várias favelas do Rio de Janeiro, quais os meios de combate ao coronavírus adotados pelos moradores e quais são as iniciativas solidárias para amenizar o vasto sofrimento, a fome, a vulnerabilidade que se alastra pelas periferia das grandes cidades, através do PORTAL FAVELAS.

O Portal Favelas é uma iniciativa protagonizada pela própria população periférica, que veio à tona através de uma proposta inovadora de Rumba Gabriel, uma liderança comunitária do Jacarezinho que esteve no Giro das 11 com Mauro Lopes e no Bom dia 247, com Leonardo Attuch. Conversando com lideranças de outras comunidades, Rumba elaborou a criação de um Portal que pudesse integrar as experiências de comunicação popular e comunitária já existentes em diversas favelas do Rio de Janeiro (jornais, TV’s, rádios, sites, blogs), numa grande articulação entre as diversas comunidades e também que possa servir como uma janela de visibilidade para fora delas. Já existem inúmeras experiências de construção de mídias populares e comunitárias de favelas, na Cidade e mesmo no Estado do Rio de Janeiro, mas em sua maioria não trabalham em sistema de rede, não estão articuladas entre si, não conversam umas com as outras, não compõem um sistema integrado contra-hegemônico de comunicação.

Além de mostrar o que já é produzido pelas mídias populares, o Portal Favelas tem o sentido também incentivar a criação de novos polos de produção e difusão de informação, ali onde ainda não existem. Além de informar sobre os graves problemas de violência e segurança, o Portal Favelas visa mostrar a produção de arte, de cultura, de educação, de esporte, de empreendedorismo, de cidadania que proliferam nas regiões populares. A linha editorial, a linguagem e a forma de interpretar a realidade, dizem respeito a uma aquisição de pertencimento a determinado território e legitimação de um lugar histórico e simbólico, tradicionalmente silenciado pelo Estado brasileiro, num processo de subjetivação e emancipação política.

Um projeto de parceria entre o Portal Favelas e o Brasil e TV 247, já iniciado nos meses de implantação do projeto, começa a se efetivar de forma mais ativa. Jornalistas do 247 iniciarão no mês de abril, uma série de entrevistas e conversas entre os jornalistas e analistas políticos do 247 com os jornalistas e comunicadores populares do Portal Favelas, nos programas ao longo da grade da semana.

Este debate também será uma oportunidade de trazer a comunidade de membros e leitores a associar-se ao Portal Favelas, trazendo suas ideias, sua contribuição singular, para ajudar a alavancar essa iniciativa inovadora e revolucionária, que surge como uma luz em meio ao medo e à incerteza.

Seja um apoiador do Portal Favelas dando sua colaboração à vakinha virtual pelo link abaixo, que pretende ser utilizada para a compra de equipamentos e internet para os comunicadores das favelas e uma bolsa para os primeiros meses até que ele adquira auto-sustentabilidade.

Leia o texto sobre a Vakinha de apoio à iniciativa que está no Portal Favelas:

O Portal Favelas é uma construção coletiva de moradores de favelas, para falar de e para as favelas, por meio de uma integração dos diversos canais de comunicação locais ou regionais, que em geral operam de forma independente.

O trabalho é conduzido por moradores de favelas e nosso objetivo é informar sobre funcionamento dos serviços de cidadania e promoção social, além de denunciar violações à população favelada.

Atualmente todos os colaboradores são voluntários.

Esta campanha tem por objetivo arrecadar recursos financeiros para garantir o primeiro ano de operação, prazo previsto em nosso planejamento para alcançarmos a autossustentabilidade.

O valor arrecadado será aplicado em:

Nova versão da plataforma Web mais amigável e robusta, suportando alto volume de acessos simultaneamente.

Aquisição de notebooks, celulares e planos de Internet para os colaboradores. Muitos contam apenas com celulares antigos e planos de Internet 3G.

Pagamento de ajuda de custo e de bolsas para os colaboradores.

