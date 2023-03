Valdemar Costa Neto diz que PL vai trabalhar para eleger Flávio Bolsonaro prefeito do Rio

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Para líder do Partido Liberal perda das eleições presidenciais foram um tropeço que se "recupera lá na frente", e que no momento vai batalhar pela candidatura do filho de Bolsonaro à prefeitura do Rio.

Em declaração feita ontem (17) durante inauguração de um diretório do PL em Niterói (RJ), o presidente do partido, Valdemar Costa Neto disse que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) para prefeitura do Rio de Janeiro.

Na declaração, Valdemar citou inicialmente o que chamou de "tropeço" de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, segundo o UOL.

De acordo com o cacique do PL, esse tropeço será recuperado "lá na frente" e, em seguida, citou o apoio à candidatura de Flávio para a prefeitura.

"Bolsonaro deixou o Brasil numa situação maravilhosa. O Brasil estava crescendo e tivemos esse tropeço, que nós vamos recuperar lá na frente. A primeira recuperação nossa talvez seja o Flávio. Nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro", afirmou.

Durante o evento, foi exibida ainda uma mensagem do ex-presidente. Em um trecho, Bolsonaro diz que derrotas aconteceram, mas que os objetivos serão atingidos.

"Temos um sonho. Temos um ideal. Sofremos derrotas, mas a gente segue acreditando em Deus. E na força do nosso povo, nós atingiremos nosso objetivo", afirmou.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, quando viajou para não entregar a faixa ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

