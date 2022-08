Valente vai à PGR contra ex-chefe da Abin e resgata fala de Bolsonaro sobre interferência na PF (vídeo)

"Estamos tomando todas as iniciativas", afirmou o deputado do PSOL-SP, que também lembrou quando Jair Bolsonaro disse "eu não vou esperar foder a minha família toda" edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou, nesta quarta-feira (31), que foi à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem e o atual chefe da Abin, Victor Felismino Carneiro, explique as acusações de tráfico de influência e interferência na Polícia Federal pela família Bolsonaro. "Estamos entrando na Procuradoria-Geral da República contra Alexandre Ramagem. Jair Renan Bolsonaro envolvido diretamente em tráfico de influência, em corrupção. Estamos tomando todas as iniciativas", disse.

Em vídeo no Twitter, o parlamentar também lembrou de uma declaração feita por Jair Bolsonaro (PL) durante uma reunião ministerial em 22 de abril de 2020, quando o atual candidato à reeleição afirmou: "eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa".

De acordo com as investigações, Allan Lucena, preparador físico de Jair Renan Bolsonaro, filho do candidato do PL, disse à Polícia Militar que estava sendo perseguido. A PM parou um carro e o motorista Luiz Felipe Barros Felix disse que, sob ordens de Ramagem, tentava conseguir informações sobre um carro doado a Jair Renan avaliado em R$ 90 mil, que teria sido dado por um empresário do Espírito Santo, interessado em ter acesso ao governo.

Acionamos a PGR contra Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, em mais um escândalo de obstrução da justiça e interferência em investigação, agora para proteger Jair Renan, filho do presidente. pic.twitter.com/7gAgGsMK47 — Ivan Valente 5050 (@IvanValente) August 31, 2022





