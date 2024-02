"Vamos deixar um legado trabalhando juntos", diz Tarcísio a Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), utilizou o seu discurso durante o anúncio das obras do Túnel Santos-Guarujá, nesta sexta-feira (2), para destacar a importância da parceria com o governo federal na construção de obras de mobilidade urbana

“Vamos fazer esse túnel sair do papel, e a gente está falando de R$ 6 bilhões de investimentos. Imagina o que isso vai representar para o Guarujá, o ganho de tempo de viagem, de produtividade, a quantidade de empregos gerados. Uma parceria que vai representar 50% de investimento do estado e 50% do governo federal. Só que tão importante quanto o túnel são as outras parcerias que estamos construindo, para os outros problemas da Baixada, a questão da perimetral. Vamos fazer em parceria as coisas que estão faltando”, disse Tarcísio.

continua após o anúncio

“A gente vai passar fácil dos R$ 8 bilhões. E a gente vai fazer isso juntos. Não importa ter opinião divergente. O que é importante é enxergar o verdadeiro interesse público, o que importa é fazer a diferença para o cidadão. Nós temos que deixar um legado, e vamos deixar um legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula”, destacou Tarcísio em sua fala.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: