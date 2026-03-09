Veja o momento em que muro do Aeroporto de Congonhas desaba (vídeo)

247 - Parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas desabou na tarde deste domingo (8) após o forte temporal que atingiu a capital paulista e cidades da região metropolitana. A queda ocorreu nas proximidades da Avenida Jurandir, paralela à Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Imagens registradas por moradores mostram grande volume de água acumulado na via e transbordando próximo ao local do desabamento. O trecho ficou alagado durante o temporal que atingiu diferentes áreas da capital.Em nota, a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que o incidente não afetou as operações do terminal aéreo e não comprometeu a segurança das atividades no local.Segundo a empresa, ninguém ficou ferido e a área foi isolada logo após o desabamento para evitar riscos a pedestres e motoristas que circulavam pela região.

O temporal também provocou diversos transtornos em outras partes da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, até as 17h06 foram registrados 180 chamados relacionados a enchentes, além de dois desabamentos e 15 ocorrências de queda de árvores.Mais cedo, a Defesa Civil de São Paulo havia emitido um alerta para chuva forte e persistente, especialmente nas zonas Oeste, Norte e Centro da capital paulista.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo indicaram que bairros como Vila Prudente, Ipiranga e Santo Amaro entraram em estado de alerta durante a tempestade. As demais regiões da cidade permaneceram em estado de atenção para risco de alagamentos.

As autoridades também alertaram para possibilidade de raios, enxurradas e novos pontos de inundação, recomendando que a população evite áreas alagadas e acompanhe os avisos meteorológicos enquanto as instabilidades climáticas persistirem na capital paulista.