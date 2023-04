Veja quem é a turista de Campinas que morreu após acidente em tobogã de parque em São Roque

Apoie o 247

247 - A mulher morta após um acidente no parque de diversões Ski Mountain Park, em São Roque (SP), é Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, professora em Campinas (SP). De acordo com o G1, o acidente foi na na manhã de sábado (8), ela chegou a ser levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a mulher desceu em um tobogã com um filho de 7 anos no colo. Ao final da descida, segundo relatos recebidos pela Polícia Militar, ambos saíram da pista, se chocaram contra uma grade e caíram ao chão. A informação inicial é de que os dois foram socorridos e levados à Santa Casa do município por funcionários do parque.

A criança teve lesões no rosto e depois foi transferida ao Hospital São Francisco, onde está internado. Não há detalhes sobre o estado de saúde.

O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) em Sorocaba (SP) e posteriormente será levado por uma funerária até Campinas. O enterro dela será às 14h desta segunda, no Cemitério Parque das Acácias.

