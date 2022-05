Veja quem é Adriana Belém, a delegada que guardava R$ 2 milhões em closet

Nas redes sociais, a delegada expõe amizades com nomes famosos, como ex-jogadores de futebol e cantores de pagode. Também ostenta vida de luxo. Veja algumas fotos dentro da matéria edit

Apoie o 247

ICL

247 - A delegada Adriana Cardoso de Belém foi um dos alvos da Operação Calígula, deflagrada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10) contra uma rede de jogos de azar. Nas redes sociais, a delegada expõe amizades com nomes famosos, como o jogador Adriano Imperador. Ex-jogadores como Edmundo e Carlos Alberto, além de pagodeiros como Dudu Nobre e Xande de Pilares, e do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, estão entre os conhecidos da delegada. No Instagram, a delegada também ostenta vida de luxo.

Agentes encontraram quase R$ 2 milhões dentro de sacos de grife, como da Louis Vuitton, e em uma mala, dentro do closet do apartamento dela, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A investigadora deixou o cargo na Barra em janeiro de 2020, após o chefe do Setor de Investigações, Jorge Luiz Camilo Alves, ser preso na operação Os Intocáveis 2. Ele foi acusado pelo MP do Rio de apoiar milicianos que atuam na zona oeste da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2020, Adriana Belém tentou se eleger vereadora pelo Partido Social Cristão (PSC), mas não foi eleita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Operação Calígula

Entre os alvos da operação desta terça estão o policial militar reformado Ronnie Lessa - réu pela morte da ex-vereadora Marielle Franco (Psol) e seu motorista, Anderson Gomes.

O ex-policial e Rogério de Andrade foram apontados como responsáveis pela abertura de casas de apostas e bingos em diversos estados do país, desde 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao menos nove pessoas teriam sido presas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE