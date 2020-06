Verba desviada da saúde pagou show de Tiago Abravanel em casamento de Bia Figueiredo

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro, embasando a operação Pagão, afirma que um show do cantor Tiago Abravanel no casamento da piloto Bia Figueiredo com seu marido, Fábio Andrade, foi pago com dinheiro desviado da saúde do Rio. Com informações do UOL.

Acusados de "centenas de crimes contra a administração pública", Fábio e o pai foram presos na última quinta-feira (25).

O MP ainda afirma que parte da carreira da piloto de Stock Car Bia Figueiredo foi financiada com verba desviada.

A operação Pagão investigou supostos desvios promovidos pelo Instituto dos Lagos Rio, organização social que administra equipamentos públicos de saúde como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA's).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.