Vereador bolsonarista cria confusão após montar tenda na USP para lacrar nas redes

247 - Uma confusão envolvendo estudantes e o vereador Lucas Pavanato (PL) foi registrada nesta quarta-feira (4) em uma área da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. O episódio terminou com dois alunos feridos e mobilizou a polícia, mas ninguém foi preso.

De acordo com relatos e registros feitos no local, o conflito começou depois que o bolsonarista montou uma tenda em uma área pública do campus acompanhada de uma placa com a frase “aborto é assassinato”. A iniciativa provocou imediata reação de estudantes, gerando um tumulto que rapidamente evoluiu para uma briga generalizada.

Com o agravamento da discussão, houve empurrões e confrontos entre participantes. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado no 93º Distrito Policial do Jaguaré. Segundo o boletim de ocorrência, dois estudantes ficaram feridos e foram encaminhados para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Apesar do registro policial, ninguém foi detido até o momento.

O episódio também repercutiu nas redes sociais e gerou manifestações de representantes políticos e entidades estudantis. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) criticou a presença do vereador no campus. “Esse é o circo que o vereador Lucas Pavanato montou na USP para fazer vídeos provocando adolescentes. Mas, se perguntar como a universidade é financiada, ele não sabe”, afirmou.

Já o DCE Livre da USP, diretório central dos estudantes da universidade, divulgou uma publicação nas redes sociais na qual um aluno afirma ter registrado boletim de ocorrência contra o parlamentar. Na postagem, o estudante declarou: "Mais uma vez Pavanato e a extrema-direita indo na USP agredir e intimidar estudantes".