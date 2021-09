Vereador bolsonarista é barrado ao tentar visitar Cristo Redentor sem comprovante de vacina (vídeo)

“Volta para casa, é o decreto do Estado”, ouviu Nikolas Ferreira, de Belo Horizonte, da funcionária do local. Ele postou vídeo indignado: “todo mundo aceita de boa?” edit

247 - O vereador bolsonarista de Belo Horizonte Nikolas Ferreira, do PRTB, foi barrado ao tentar entrar no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, sem comprovante de vacina. Um decreto estadual exige comprovante para acesso a diversos locais.

Nikolas, que se descreve como cristão, conservador e defensor da família, postou um vídeo indignado com o episódio. “E todo mundo aceita de boa?”, perguntou ele à funcionária, por quem foi barrado.

Quem não tem comprovante “volta para casa”, disse ela. “É o decreto do Estado, não é?”, acrescenta. “Pode ser decreto, mas não falei que é certo”, ele responde.

Assista:

