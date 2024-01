Vereador bolsonarista que tentou armar CPI contra padre Júlio teve campanha bancada por milionários

Apoie o 247

247 - Autor da CPI na Câmara Municipal de São Paulo para investigar ONGs que atuam na região da Cracolândia, com foco de atingir o padre Júlio Lancellotti, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, teve boa parte de sua campanha em 2020 financiada por milionários.

“Eleito pelo Patriota, Nunes recebeu naquele ano pouco mais de R$ 250 mil em doações à sua campanha à Câmara Municipal. Deste valor, R$ 170 mil vieram de nomes como os bilionários Helio Seibel, do Grupo Ligna, e Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, da Klabin, os empresários Dimitrios Markakis, ex-sócio da Dicico; Luís Terepins, fundador da construtora Even; e Jorge Mitre, da incorporadora Mitre Realty”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles.

