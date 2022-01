Vereador bolsonarista se vacina no Brasil e vai a ato antivacina na Inglaterra

Apoie o 247

CartaCapital - O vereador de Belo Horizonte (MG) Nikolas Ferreira (PRTB) participou de um ato antivacina em Londres. Nas redes sociais, ele publicou na última segunda-feira 24 um registro ao lado de uma mulher que carregava um cartaz contra a imunização de crianças.

Em novembro do ano passado, o bolsonarista se vacinou. Na ocasião, alegou ter recebido o imunizante justamente para viajar à Europa no início de 2022. “Estou me sentindo imposto porque estou indo para uma viagem importante. Eu não ia deixar de viajar. Mas foi algo contra a minha vontade”, disse Ferreira a um podcast.

