“Vereador do mundo”: internautas vão da piada à indignação com presença de Carluxo na Rússia

247 - Internautas foram ao Twitter repudiar a iniciativa do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), de aproveitar a viagem do pai, Jair Bolsonaro, à Rússia, para passear em Moscou, capital do país, mesmo com sessões de votação na Câmara e sem o parlamentar ter compromisso oficial no exterior.

"Vereador do Mundo: Carluxo falta à Câmara, de novo, para passear com o pai na Rússia", disse um usuário.

Outra pessoa escreveu: "o vereador internacional 'carluxo' indo levar o papis pra conhecer o Putin".

Um internautas questionou "o que este vagabundo, ladrão, mamador, miliciano, burro faz sempre". "Mamando, gastando dinheiro público, postando fakes. A familícia cristã, os arautos da moralidade. Trouxa é quem ainda apoia", complementou.

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) questionou "quantas viagens o vereador Carluxo fez para fora da cidade do Rio de Janeiro, para outros estados ou mesmo para o exterior". "Quem paga essa mamata toda? É um desrespeito profundo ao povo da cidade que o elegeu", acrescentou.

Confira mais reações:

https://t.co/rBJrZoQUgJ pic.twitter.com/drV35VXhi2 — Diário Online Brasil (@OnlineBra2) February 16, 2022





Quantas viagens o vereador Carluxo fez para fora da cidade do Rio de Janeiro, para outros estados ou mesmo para o exterior? Quem paga essa mamata toda? É um desrespeito profundo ao povo da cidade que o elegeu.

O vereador internacional" carluxo" indo levar o papis pra conhecer o putin 🙌 pic.twitter.com/oqYVfQIWaD — Gaúcha Gremista terrivelmente petista🚩 (@GauchaGremist4) February 16, 2022

Carluxo na Rússia fazendo o que?



O que este vagabundo, ladrão, mamador, miliciano, burro faz sempre



Mamando, gastando dinheiro público, postando fakes



A familícia cristã, os arautos da moralidade. Trouxa é quem ainda apoia pic.twitter.com/7fIdcU3pMh — @LulaSilvaLivre (@LulaSilvaLivre) February 16, 2022





GENTE O QUE O CARLUXO TÁ FAZENDO NA RUSSIA PELO AMOR DE DEUS KKKKKKK pic.twitter.com/4MuH0IpAHL — JaIrme's Elections Race (@jairmearrependi) February 16, 2022

Carluxo foi junto na comitiva brasileira pra não deixar o Bolsonaro dizer “I love you” pro Putin. É a única explicação. — Mariliz Pereira Jorge 🇧🇷 (@marilizpj) February 16, 2022

"O maior beneficiário da viagem será o Carluxo".



Dito e feito: dois ministros fora da mesa e o vereador ao lado do papai. Tenho dúvidas se ele consegue amarrar o próprio sapato sozinho. https://t.co/C5ZSXoJTZc pic.twitter.com/eKSR91cofb — Guilherme Casarões (@GCasaroes) February 16, 2022

Visitar Putin levando o chefe do Gabinete do Ódio e o Carluxo, em ano de eleição, depois de várias acusações de a Rússia interferir em eleições de outros países, um presidente isolado do mundo e disposto a ENTREGAR TUDO, é suspeitíssimo.



Não dá nem pra comparar com os outros. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) February 15, 2022

