Vereador do PSL desmaia ao discursar contra 'ideologia de gênero' (vídeo)

247 - Enquanto discursava raivosamente contra o que chama de "ideologia de gênero", o vereador Diego Espino, do PSL de Divinópolis, de Minas Gerais, desmaiou.

“Quero ver me peitar na rua, isso aqui é Espino, vocês vão ter que me segurar. Vocês vão ter que me segurar”, disse, gritando no microfone, até cair desmaiado.

O vereador foi acusado por apoiadores de ser a favor da "ideologia de gênero" após propor um projeto de lei que obriga empregadores a permitirem pessoas transsexuais a usarem seus nomes sociais em crachás profissionais.

Segundo a assessoria do vereador, ele teve um pico de pressão pelo estresse.

Cena bizarra na Câmara de Divinópolis agora há pouco. Vereador Diego Espino (PSL) estava revoltado com uma suposta fake news de que ele apoiaria a "ideologia de gênero" e foi "discursar" em plenário. Chegou até a desmaiar pic.twitter.com/xHMGD5BbAq October 28, 2021