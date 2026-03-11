Vereador é preso em operação contra Comando Vermelho no RJ

247 - O vereador Salvino Oliveira (PSD) foi preso na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação faz parte da chamada “Operação Contenção Red Legacy”. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Além do parlamentar, seis policiais militares também foram detidos durante a ofensiva policial, que investiga a atuação de integrantes do crime organizado e possíveis conexões com agentes públicos e operadores externos.

De acordo com as investigações, Salvino Oliveira teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, a autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardênia Azul, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, região que está sob domínio do Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Civil, a negociação teria ocorrido com o objetivo de garantir acesso político à comunidade e transformar áreas controladas pela facção em bases eleitorais. Em contrapartida, o vereador teria articulado medidas que beneficiariam integrantes do grupo criminoso.Uma das iniciativas citadas pelos investigadores seria a instalação de quiosques na região. Embora apresentadas publicamente como ações voltadas à população local, parte dos beneficiários teria sido indicada diretamente por membros do crime organizado, sem a realização de processo público transparente.

A investigação também revelou a participação de familiares de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como “Marcinho VP”, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho.De acordo com a polícia, Márcia Gama, esposa de Marcinho VP e mãe do artista Oruam, atuaria como intermediadora de interesses da organização criminosa fora do sistema prisional. Segundo os investigadores, ela participava da circulação de informações entre integrantes do grupo e auxiliava em articulações envolvendo operadores da facção e agentes externos.

Outro investigado apontado como figura importante na estrutura do grupo é Landerson, sobrinho de Marcinho VP. Conforme a apuração da polícia, ele atuaria como elo entre lideranças do Comando Vermelho, criminosos que operam em comunidades dominadas pela facção e pessoas envolvidas em atividades econômicas utilizadas para financiar as operações do grupo.

Entre essas atividades estariam negócios ligados a serviços, imóveis e outros empreendimentos que, segundo os investigadores, seriam usados para gerar recursos e ampliar a influência da organização criminosa.

Márcia Gama e Landerson não foram localizados nos endereços informados durante a operação e são considerados foragidos da Justiça.As investigações também identificaram casos em que criminosos se passavam por policiais militares para obter vantagens ilícitas, como o acesso a informações privilegiadas e a simulação de operações policiais.

Outro ponto apurado pela Polícia Civil aponta indícios de cooperação entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC), duas das maiores organizações criminosas do país.Em nota, o gabinete do vereador Salvino Oliveira afirmou que não havia recebido comunicação oficial sobre a prisão do parlamentar. No comunicado, a assessoria informou que acompanha o caso por meio de advogados."