Vereador eleito de Niterói, Carlos Boechat morre de Covid-19 aos 70 anos

247 - O vereador eleito de Niterói Carlos Boechat (PDT) morreu neste sábado (12) aos 70 anos, vítima de complicações da Covid-19. Carlos é irmão do jornalista Ricardo Boechat, que morreu aos 66 anos em fevereiro de 2019, em um acidente de helicóptero.

O vereador eleito estava internado desde o dia 19 de novembro, no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa. Seu quadro piorou nos últimos dias e ele precisou ser transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar.

Nascido no Uruguai, Carlos Boechat era engenheiro civil, trabalhou na Superintendência de Limpeza Urbana de Niterói (atual CLIN), atuou em obras de infraestrutura na cidade e, antes de ser eleito, foi administrador regional da Região Oceânica, na gestão Rodrigo Neves.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez uma homenagem pelas redes ao recém-eleito vereador e seu amigo pessoal. "O querido e leal amigo, vereador eleito do PDT, Carlos Boechat, niteroiense apaixonado por nossa cidade, engenheiro que trabalhou tanto ao meu lado para tirar o túnel Charitas-Cafuba do papel , lutou bravamente contra o COVID-19, mas infelizmente faleceu ainda ha pouco. Uma dor e tristeza imensas no coração pela partida desse amigo incansável, íntegro, que transmitia sempre energias positivas a todos! Que Deus o acolha no reencontro com seu irmão e conforte os corações de sua esposa Patrícia, filhos, netos, Dona Mercedes e amigos. Boechat presente!", disse Neves no Facebook.

