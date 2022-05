Vereador Gabriel Monteiro vira réu por filmar relação sexual com adolescente

Segundo o MP do Rio, o parlamentar fez o vídeo "de forma livre e consciente" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) virou réu por ter filmado relações sexuais com uma adolescente, que na época tinha 15 anos. O Judiciário aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) feita em abril.

Segundo a acusação, o parlamentar, "de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito" com uma adolescente que, na época, tinha 15 anos.

O MP relatou que o vereador convidou a jovem para ir na mansão dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A promotoria também destacou que, cinco meses após o primeiro encontro, o parlamentar usou o próprio celular para filmar a adolescente enquanto eles tinham relações sexuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE