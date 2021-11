Vereador reage ao ver foto: “não quero essa sua pretinha feia e fedida com a minha filha”

O vereador do município de Planalto (SP) Gercimar Maximiliano de Mattos (Solidariedade) reagiu com racismo ao ver a foto da filha com uma menina negra edit

247 - O vereador do município de Planalto (SP) Gercimar Maximiliano de Mattos (Solidariedade) reagiu com racismo no WhatsApp para a mãe da menina negra, que tirou foto com a filha do parlamentar. "Eu não quero essa sua pretinha feia e fedida com a minha filha", disse ele.

Carolaine Vilela, mãe da menina de 2 anos, é amiga da ex-esposa do parlamentar. Ela registrou Boletim de Ocorrência contra o vereador, também conhecido como Gerson do Bar.

"Não tive reação na hora", disse ela em entrevista à TV Tem, afiliada da TV Globo. "Fiquei em choque. Continuei respondendo, e ele fez mais ofensas contra a menina. Isso me despedaçou. Por mais que minha filha seja negra, eu não esperava que isso aconteceria agora. Vai acontecer um dia, mas não estava esperando. Foi muito cruel. Ela não consegue se defender. É uma criança", afirmou.

O vereador nega que tenha enviado as mensagens ofensivas. "Jamais, nunca na vida, eu teria coragem de ofender um adulto dessa forma, que dirá uma criança", afirmou.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) instaurou inquérito para investigar se o parlamentar cometeu crime de injúria racial.

Vereador do município de Planalto (SP) Gercimar Maximiliano de Mattos (Photo: Reprodução) Reprodução

