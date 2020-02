Vereadora de Curitiba é condenada a 5 anos de prisão por esquema de “rachadinha”

247 - O juiz José Daniel Toaldo decretou uma pena de cinco anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado para a vereadora Katia Dittrich (SD). Ela também perdeu o mandato da parlamentar.

Conforme a denúncia do MPPR (Ministério Público do Paraná), a vereadora Katia Dittrich, conhecida como Katia dos Animais, exigiu parte dos salários de dois assessores lotados no gabinete dela na Câmara Municipal de Curitiba. Os crimes aconteceram no início do mandato da parlamentar, em 2017.

O marido de Katia Dittrich, Marcos Pinheiro Whiters, também foi condenado pela 11ª Vara Federal de Curitiba. O juiz José Daniel Toaldo aplicou uma pena de 5 anos de prisão. O homem teria auxiliado no esquema de “rachadinha” no gabinete da vereadora. Além disso, ambos terão de pagar multas: R$ 21 mil para ela e R$ 18 mil para ele.

O casal foi implicado pelo crime de concussão, que é a exigência de vantagens indevidas, de forma direta ou direta, praticada por um servidor público. Katia Dittrich e Marcos Pinheiro Whiters ainda podem recorrer da decisão.

As informações são do Paraná Portal