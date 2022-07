Vereadora trans desiste de disputar o Senado pelo PDT de MG por conta de aliança do partido com Aécio

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora Duda Salabert (PDT), mais votada da história de Belo Horizonte, desistiu de disputar o Senado Federal por Minas Gerais por conta da aliança da legenda com o deputado Aécio Neves (PSDB).

“Após muito refletir, decidi não ser candidata ao Senado nas eleições deste ano, mesmo após nosso nome figurar empatado tecnicamente em 2º lugar na maioria das pesquisas já divulgadas”, informou Duda.

“Hoje é a convenção do PDT e há chance de o partido escolher apoiar o candidato a governador do PSDB. Só de haver esse risco, é suficiente para eu retirar a possibilidade de disputar o Senado. Não quero participar de uma chapa aliando-me com a turma do Aécio Neves”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão da vereadora ocorre no mesmo dia em que o presidenciável da sigla, Ciro Gomes, visita a capital mineira. Ele é apontado como articulador dessa aliança no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.