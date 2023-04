Vereadores pedem a Gleisi que analise possibilidade de trazer Boulos para o PT

Os vereadores defenderam que o acordo com o Psol pelo apoio do PT à candidatura de Boulos à Prefeitura de SP seja cumprido, mas também que Gleisi analise a filiação de Boulos edit

247 - Vereadores do PT pediram à presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR), que analise a possibilidade de trazer o também deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à sigla para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024, informou a Folha de S. Paulo.

Boulos tem um acordo com o PT pelo apoio na disputa pela Prefeitura da capital paulista -- retribuição pelo apoio do Psol à candidatura do presidente Lula nas eleições presidenciais e pela retirada da candidatura de Boulos ao Palácio dos Bandeirantes. Na época, em 2021, Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, liderava, junto a Boulos, as pesquisas de intenção de voto para o cargo.

Em carta entregue a Gleisi durante reunião na quinta-feira (20), oito vereadores do PT dizem, no entanto, que souberam do acordo pela imprensa e por conversas internas do partido, e que essa decisão pode impactar negativamente a força do PT na cidade e dos candidatos à Câmara Municipal em 2024.

Eles defendem que o acordo seja cumprido, mas querem que a mudança de sigla seja analisada, pois fortaleceria "o partido, a militância e a chapa proporcional".

