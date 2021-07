Veterinária boulou fila e tomou três vacinas contra Covid

247 - Uma veterinária de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, recebeu doses de vacinas contra a Covid-19 de imunizantes diferentes, segundo a Folha de S.Paulo.

Nas redes sociais, ela afirmou que as duas doses da Coronavac em fevereiro e março e uma dose da vacina da Janssen na quarta-feira, 30. A combinação nunca foi testada e pode trazer risco para quem recebe os imunizantes.

A veterinária furou fila para conseguir receber três doses de vacinas contra a Covid-19, mas revelou cepticismo em relação aos imunizantes.

"Sei que nenhuma vacina é totalmente segura, pois não houve tempo para a realização dos testes! Mas como no início do ano tomei a vachina, estava bastt incomodada com isso! Esperei o tempo necessário —3 meses— e hoje consegui tomar a da Janssen! Agora me sinto mais protegida, é dose única e estou liberada para viajar", escreveu nas redes sociais.

A prefeitura de Guarulhos afirmou que o prefeito Guti (PSD) determinou o envio do caso para investigação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos também abriu um procedimento interno para apurar que tipo de falha pode ter ocorrido no caso, segundo a prefeitura.

