Vice-prefeita diz que está sem lugar para trabalhar e monta gabinete na rua

247 - A vice-prefeita de Queimados (RJ), Maíse Justo (União Brasil), montou um gabinete na rua por não ter outro lugar para trabalhar. Ela acusou o prefeito Glauco Kaizer (Solidariedade) de não oferecer um local adequado de trabalho e ter exonerado toda a equipe. "Quando eu fico num local aonde tem ninho de pombo, qualquer pessoa pode subir e onde eu não tenho nem um efetivo comigo, a minha vida está em risco", afirmou ela, que passou a trabalhar em um espaço montado em uma praça da cidade, com uma tenda azul, algumas mesas e cadeiras de plástico, uma garrafa térmica e um galão de água.

A vice afirmou que discordava do prefeito sobre algumas temas durante a campanha. Segundo Maíse Justo, no dia da posse, ele prometeu que não seria uma vice decorativa. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Quero dizer que essa história de que vice não tem voz foi jogado por terra porque nós caminhamos nas ruas e nós dissemos que teríamos um governo participativo. agora nós vamos fazer a diferença. até porque a cidade não é do Glauco que hoje detém a tal caneta, muito menos minha, a cidade é do munícipe que nos emprestou a mesma por 4 anos", disse ela, no discurso no início de 2021.

O prefeito negou as acusações e disse ter oferecido opções a Maíse, mas que todas foram recusadas: reforma do local, outras duas salas e o posto de secretária municipal de Direitos Humanos.

A vice conta que não se sentiu segura para fazer a obra. "A reforma que me foi oferecida foi a reforma do espaço onde eu estou. Só que eu preciso de um documento. Como que chega uma pessoa no espaço que eu estou e fala ‘eu vim reformar o espaço’. Não existe isso", disse.

Para o prefeito, Maísa usa o gabinete na praça com fins eleitorais e se diz aberto ao diálogo. "Tem um gabinete que eu queria reformar e ela não deixou. Tem duas salas aqui que estão prontas para serem usadas. O que eu quero deixar bem claro para todo mundo, estão disponíveis. O que a gente conversou antes, se quiser agora, se quiser mobiliar tudo aqui, até ajudo, se quiser de outro, vamos fazer, eu estou aberto ao diálogo.

