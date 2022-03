Vice-prefeito de Atibaia é baleado após briga

Apoie o 247

247 - Um comerciante foi preso depois e atirar contra o vice-prefeito de Atibaia neste domingo (13). De acordo com a polícia, Fabiano Batista de Lima (PL) e o autor do disparo brigaram por causa de um vídeo com supostas denúncias de improbidade, envolvendo a esposa do vice-prefeito. A reportagem é do portal G1.

Fabiano agrediu o homem, que estava armado e fez vários disparos. Uma câmera de segurança flagrou a briga dos dois, que aconteceu por volta das 18h na casa do comerciante Júnior Humberto de Oliveira no bairro Jardim Imperial

O vice-prefeito abriu recentemente um restaurante com a esposa. O empresário alegava uma suposta fraude envolvendo o político, e passou a divulgar vídeos sobre o assunto.

As imagens, postadas nas redes sociais, deram início a uma discussão entre eles. Em conversas por aplicativo, o vice-prefeito disse que iria até a casa de Júnior, que o esperou no portão.

A polícia teve acesso às imagens do crime. Nelas, o vice-prefeito chega ao local agredindo o comerciante. Após os socos, Júnior pega uma arma e faz disparos contra Fabiano. Ele foi atingido na perna, mas conseguiu fugir.

Após os disparos, o vice-prefeito foi socorrido e o comerciante chamou a Polícia Militar. Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e Júnior foi preso em flagrante. A arma usada no crime estava regularizada, mas foi entregue à polícia para perícia.

Em nota nas redes sociais, o vice-prefeito disse que passa bem e admitiu as agressões.

"Todos sabem que temos sofrido ataques contínuos nas redes sociais promovidos por esta pessoa, que não respeita nem a honra dos nossos familiares. Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele", escreveu.

